Lausanne-Échallens-Bercher (LEB)Le LEB a déraillé

Sur le site des TL on peut lire le message suivant: «Circulation des trains interrompue entre Cheseaux et Bercher, suite à un accident à Échallens. Un service de remplacement par bus circule entre ces stations. Les arrêts suivants sont desservis: Cheseaux (ligne 54) - Les Ripes - Etagnières - Assens – Échallens (sur la place de la gare, devant la poste) - Sugnens (en chaussée sur la route de la gare) - Fey (sur la route d’Échallens) - Bercher (arrêt CarPostal). Les haltes de Sur Roche et Grésaley ne sont pas desservies. Les trains entre Lausanne-Flon et Cheseaux circulent avec un retard de 10 à 12 minutes. Merci de votre patience.»