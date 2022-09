Vaud : Le LEB est en panne et le restera jusqu’à nouvel avis

Un problème d’isolation électrique sur une installation à Union-Prilly paralyse la ligne verte entre Lausanne-Flon et Romanel. Des bus remplacent les trains, ce jeudi matin.

De nombreux pendulaires vaudois ont eu une désagréable surprise ce jeudi matin. Le Lausanne-Échallens-Bercher (LEB) est en panne et d’immense files d’attente se sont formées à certains arrêts. «La ligne du LEB reste fermée à tout trafic ce jeudi matin entre Lausanne-Flon et Romanel. Des bus de substitution sont en place. Cette situation est due à un problème d’isolation électrique détecté dans la nuit sur une installation à Union-Prill», indique les Transports publics de la région lausannoise (TL). Pour des raisons de sécurité, l’alimentation électrique a dû être coupée. «Cette avarie nécessite une intervention spécialisée d’un tiers. La durée de la substitution n’est pas encore connue, mais nous mettons tout en œuvre pour un rétablissement le plus rapide possible», expliquent les TL.