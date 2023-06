Le LEB, une des lignes ferroviaires les plus ponctuelles de Suisse

Avec 3,8 millions de voyageurs en 2022, la Compagnie du Lausanne-Echallens-Bercher (LEB) a vu sa fréquentation s’approcher de celle d’avant la pandémie en 2019. Et cela malgré un premier trimestre encore marqué par les restrictions sanitaires et une ligne coupée entre Prilly-Chasseur et Lausanne Flon en raison des travaux du tunnel sous l’Avenue d’Échallens [ndlr: les trains ont pu circuler dans le tunnel dès le 15 mai].