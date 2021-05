Vaud : Le LEB sera interrompu 200 jours

Avant de disparaître sous terre, le Lausanne-Échallens-Bercher devra être remplacé par des bus.

Les travaux ont pris un an et demi de plus que prévu.

Pour finaliser la liaison souterraine , sous l’avenue d’Échallens, la circulation des trains sur la ligne verte sera interrompue entre Lausanne et Prilly du 25 septembre aux vacances de Pâques 2022. Différentes opérations doivent être réalisées: les derniers travaux d’excavation; le raccordement du nouvel ouvrage avec l’existant; l’adaptation de la gare d’Union-Prilly; l’installation des équipements techniques; et enfin les tests de circulation des trains. La desserte sera assurée par des bus.

La mise en service du tracé ferroviaire souterrain du LEB (Lausanne-Échallens-Bercher) est prévue au printemps 2022. Cette nouvelle planification représente un retard d’environ un an et demi et s’explique par des difficultés importantes et imprévisibles rencontrées durant les phases de travaux. De nombreux aléas ont considérablement compliqué l’avancement des opérations sur le terrain, notamment des découvertes archéologiques dans le parc de la Brouette, des émanations de soufre, qui se sont ajoutées à la géologie complexe du sous-sol et enfin la pandémie Covid-19.