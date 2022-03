Lausanne-Prilly (VD) – Le LEB va enfin voir le bout du tunnel

Les voies du LEB, sous l’Avenue d’Echallens. vd.ch

La boucle sera prochainement bouclée pour le LEB qui circulera sous l’Avenue d’Echallens pour relier le Gros-de-Vaud à Lausanne. La mise en service du tronçon souterrain est prévue le 15 mai. Après cinq ans de travaux, émaillés de mauvaises surprises et de difficultés, mais également plombés par le contexte général de la pandémie de COVID-19, le LEB voit enfin le bout du tunnel. Une galerie de 1,7 km d’un diamètre de 10 m reliant les gares d’Union-Prilly et de Lausanne-Chauderon.

L’ouvrage, qui rendra possible la circulation des convois dans les deux sens, permettra au LEB de se muer en véritable ligne RER, grâce à la fiabilisation de l’horaire de la ligne.

Mise en service il y a 149 ans déjà, la ligne empruntait jusqu’alors l’Avenue d’Echallens au beau milieu du trafic, à une cadence d’un train toutes les 15 minutes. La dangerosité de la cohabitation avec les autres usagers de la route et les piétons a rendu nécessaire le passage du LEB en mode souterrain pour ce dernier bout de tronçon. Après cinq ans d’un chantier qui n’aura pas été épargné par les imprévus et les coups du sort, le LEB verra le bout du tunnel le 15 mai prochain, comme l’ont annoncé ce jeudi, la conseillère d’Etat vaudoise Nuria Gorrite, la municipale lausannoise Florence Germond et le syndic de Prilly, Alain Gillièron.

Des matériaux représentant sept fois la cathédrale de Lausanne

Il aura ainsi fallu compter un an et demi de plus qu’escompté pour terminer les travaux. Sur le plan financier, le surcoût est estimé à 30 millions de francs. Il faut dire que le chantier a joué de malchance entre découvertes archéologiques (une soixantaine de tombes datant du 19e siècle ont été trouvées au niveau du Parc de la Brouette), la dureté d’une roche plus compacte que prévu ou encore l’émanation inattendue de gaz toxiques à l’été 2019.

Sur presque cinq ans de travaux, 350’000 tonnes de matériaux ont été excavés. «Juste pour donner un ordre de grandeur, cela correspond à sept fois le poids de la cathédrale de Lausanne, a expliqué Samuel Barbou, directeur du projet du LEB auprès auprès des Transports publics de la région lausannoise, avant de préciser que la grande majorité de ces matériaux avaient été évacués de nuit, par train et par voie souterraine via le tunnel TRIDEL des déchets».

La principale ligne ferroviaire du Canton, après celles des CFF