Le groupe de hip-hop Slum Village jouera au Cully Jazz

Festival : Le légendaire groupe de hip-hop Slum Village au Cully Jazz

Slum Village se produira avec l’ensemble The Fantastic Orchestra le vendredi 14 avril 2023 dans la salle Next Step du Cully Jazz Festival. Le trio de Détroit a marqué de son empreinte la scène hip-hop underground, d’abord avec le nom de Ssenepod, avant de devenir Slum Village. Le groupe a sorti une dizaine de mixtapes et d’albums, dont «Fantastic Vol.2» en 2000, devenu un classique. C’est sur cette galette que figurent, entre autres, les singles «Fall In Love» et «Climax». On rappellera que de la formation originelle, après le décès du producteur J Dilla, en 2006, et du rappeur Baatin, en 2009, il ne reste que T3. Ce dernier tourne depuis quelques années avec Young RJ, rappeur protégé de feu J Dilla.