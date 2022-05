Suisse / France : Le Léman aimerait bien se débarrasser de la clope

La 11e édition du nettoyage des berges du lac a permis de récolter près de 4 tonnes de déchets. Plastiques et mégots de cigarettes sont les plus nombreux, et les plus dangereux pour l’écosystème.

Un panneau de sensibilisation aux dégâts causés par les mégots de cigarette, installé à La Tour-de-Peilz (VD). © Colin Ducommun / CIPEL

L’opération Net’Léman a réuni plus de 1200 bénévoles, dont 300 plongeurs, le week-end écoulé. Grâce à cette mobilisation, quatorze sites du lac ont fait l’objet d’un nettoyage minutieux et approfondi. Des actions spontanées en divers autres endroits du Léman, documentées via l’app de l’association, sont venues compléter ce dispositif. Au total, 3867 kg de déchets ont ainsi été retirés des eaux et des berges. Depuis 2005, année de la première des 11 éditions de ce grand nettoyage citoyen, pas moins de 128 tonnes de déchets ont ainsi été sortis du Léman.

Mais, s’il est réjouissant de voir une mobilisation toujours plus grande pour ces journées, le bilan montre que les mégots de cigarette font partie du trio de tête des objets les plus souvent repêchés, avec les déchets en plastique et les contenants jetables. Cette année, les volontaires en ont récupéré précisément 59’421. Or, comme le rappelle l’Association pour la sauvegarde du Léman (ASL), un mégot peut polluer à lui seul jusqu’à 1000 litres d’eau.

Ainsi, pour la deuxième année consécutive, la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman (CIPEL), associée à la fondation Summit et à l’ASL vont donc se mobiliser pour lutter contre ce fléau par le biais d’une vaste campagne de sensibilisation, à laquelle 37 communes sont associées. Des panneaux explicatifs, arborant des messages de prévention simples et percutants, seront installés dans les localités en question. Il est également prévu des animations avec les plaisanciers rencontrés au bord du lac, encouragés à participer à un «trash quiz» qui doit leur permettre de prendre conscience des dégâts causés à l’écosystème par les mégots de cigarette. Enfin, il est aussi prévu la distribution de cendriers de poche.

Dégâts conséquents Chaque année, 200 millions de francs sont consacrés au nettoyage des espaces publics en Suisse, rappelle l’ASL. Pourtant les mégots et les petits déchets plastiques en tous genres ont tendance à passer inaperçus. Entraînés par la pluie ou le vent, ils finissent dans le lac et y causent des dégâts conséquents. Outre la pollution de l’eau, les mégots de cigarettes peuvent être confondus avec de la nourriture par les oiseaux et les poissons. Quant aux plastiques, ils se transforment rapidement en microparticules qu’il est ensuite impossible à extraire de l’eau.