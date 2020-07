il y a 48min

Genève

Le Léman aussi pollué que les océans

Une association indépendante spécialisée en analyses des eaux s’est penchée sur les microplastiques dans le Léman. Il y en a autant que dans les océans.

de Lucie Fehlbaum

Les plastiques sont omniprésents dans le Léman. Voilà la conclusion d’une étude de la pollution de surface du lac, réalisée par l’association genevoise Oceaneye. Des 51 échantillons prélevés à la surface de l’eau, en 2018 comme en 2019, tous étaient contaminés. La concentration en micro- (entre 1 et 5 mm) et méso- (entre 5 et 200 mm) plastiques du Léman est ainsi similaire à celle des océans et plus élevée que dans les grands lacs nord-américains.

Ces particules polluantes proviennent principalement d’emballages. Pourtant, par habitant, le flux de plastique entrant dans le lac est plus faible qu’ailleurs. Ainsi, chaque riverain apporte 50 grammes de pollution plastique dans le Léman chaque année, contre 1563 grammes autour des océans. «Chaque personne pollue peu, mais nous sommes nombreux à vivre autour du Léman», conclut le rapport.

Naviguer à l’aveugle

L’association Oceaneye, indépendante, rappelle que les eaux douces suisses et européennes ne font pas l’objet d’une surveillance de pollution au plastique, contrairement aux environnements marins. Selon Pascal Hagmann, directeur de l’association, c’est une procédure nécessaire à mettre place. «Surveiller une pollution est un élément clé pour limiter ses effets: cela permet de savoir où l’on se trouve, de fixer des objectifs pour maintenir le bon état de santé des écosystèmes, et de disposer d’informations factuelles et d’arguments chiffrés pour mettre en place des solutions. Aujourd’hui, nous n’avons pas ces informations pour les lacs de Suisse, on navigue à l’aveugle.»

