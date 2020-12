Mobilité : Le Léman Express a vécu une première année perturbée

Le réseau a été adopté pour les déplacements. À fin février, avant le début de la crise sanitaire, 45’000 clients circulaient chaque jour sur l’ensemble du réseau. Mais cette première année a été perturbée.

Des changements sont prévus dans l’immédiat. Dès lundi, deux RegioExpress s’arrêteront aux heures de pointe du matin et du soir à Versoix au lieu de Coppet (VD). Et en raison d’une demande importante des voyageurs travaillant tôt ou tard, des bus seront ajoutés de manière expérimentale entre janvier et juin à l’aube et en fin de soirée entre Annemasse et la Roche-sur-Foron (F).