arc lémanique : Le Léman Express demeure amputé par les maladies

Les lignes L2 et L4 du RER régional sont supprimées une semaine de plus entre Coppet et Annemasse en raison des absences des employés.

Les lignes L2 et L4 sont temporairement supprimées. TDG

Le Léman Express paie un lourd tribut aux absences maladie pour cause de Covid-19. En raison du manque de personnel valide, les lignes L2 et L4 reliant Coppet (VD) à Annemasse (F) resteront supprimées jusqu’au 1er février, ont annoncé les CFF ce jeudi matin. Ces annulations de rames durent depuis le 8 janvier. Elles devaient d’abord durer jusqu’au 10 janvier, puis la mesure avait été reconduite jusqu’au 25 janvier. La voilà à nouveau prolongée.

Conséquence concrète: les trains Léman Express circulent dorénavant à la cadence de la demi-heure, et non du quart d’heure, entre Coppet et Annemasse. Pour compenser ces suppressions, les trains RegioExpress desservent tous les arrêts entre Genève et la localité haut-savoyarde. Cet allègement d’horaire a pour objectif d’éviter les annulations de dernière minute causées par les arrêts maladie.