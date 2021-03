Outre les six convois par heure entre Genève et Annemasse, les trains RegioExpress, qui relient Annemasse, Lausanne, Vevey et Saint-Maurice, circuleront toutes les trente minutes, avec deux arrêts entre Annemasse et Genève, et Lancy-Pont-Rouge et Genève-Eaux-Vives. Les lignes directes entre Annecy (F)-Coppet et Annemasse-Coppet reprendront, sans changement à Annemasse ou Genève.