INSOLITE : Le lézard des murailles prend le train pour envahir la Suisse

Le reptile qui était surtout originaire du Tessin est de plus en plus présent en Suisse romande. Le train est son moyen de transport favori.

On l’observe désormais un peu partout en Suisse romande. Et selon certains experts, la migration du lézard des murailles est problématique pour les espèces indigènes, comme le lézard agile. Si le réchauffement climatique favorise son installation en Suisse romande, la température n’est pas la seule responsable. Car le lézard des murailles voyage… en train!

«Les animaux voyagent en train à travers les Alpes»

En effet, il monte régulièrement à bord des trains qui traversent le Gothard depuis le Tessin, nous apprend Watson, qui cite un spécialiste des reptiles et amphibiens en Suisse. «Les animaux voyagent en train à travers les Alpes en tant que passagers clandestins et se reproduisent partout, très rapidement.» La Südostbahn, une entreprise ferroviaire qui fait la navette entre Bâle et Locarno, a même construit, le long de la ligne, des habitats pour ces reptiles pour tenter de freiner la migration.