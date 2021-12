Hockey sur glace : Le LHC a dominé Zurich, Gottéron a peiné contre Ajoie et Bienne a été facile

Les Vaudois ont obtenu un succès important face au «Z» dans la course à la 6e place lors de la 33e journée de National League. Fribourg et Bienne, qui a battu Langnau, ont aussi gagné.

La joie des Lausannois après le 3-1 inscrit par Jason Fuchs. Pascal Muller/freshfocus

Lausanne tient sa revanche. 19 jours après un affrontement explosif au Hallenstadion qui s’était soldé sur un court revers (1-0), les hommes de John Fust ont pris le meilleur (5-2) sur une équipe de Zurich qui bascule gentiment dans la crise, vendredi à la Vaudoise aréna.

Face à des Zurichois qui ont désormais perdu 6 de leurs 10 derniers matches de National League - en plus d’une élimination en 8es de finale de la Champions League -, les Lions ont réussi une prestation d’ensemble.

Maîtres du jeu sur l’intégralité des 60 minutes, les Lausannois ont su accélérer quand il le fallait. L’ouverture du score du LHC est ainsi intervenue sur une transition rapide. À la réception d’une passe verticale, Jäger a été séché par un Guebey en position de dernier défenseur et a logiquement obtenu un tir de pénalité. Une sentence transformée avec brio par un Bertschy présent dans tous les bons coups (7e).

Il n’a fallu attendre que cinq minutes pour voir Bozon, présent dans le slot, reprendre chanceusement un rebond accordé par Waeber. Pas franchement rassurant, et visiblement diminué depuis l’action du 1-0, le dernier rempart fribourgeois a laissé sa place à Zumbühl dès le début du deuxième tiers.

Tout sauf un cadeau pour l’habituel numéro 2 de GC, qui a rapidement dû sortir le grand jeu devant Emmerton, brillamment lancé par Holdener (27e). Il n’a, en revanche, rien pu faire sur la frappe de Fuchs (32e), à la conclusion d’une superbe triangulation initiée par Frolik et relayée par Bertschy. Assurément l’action de la soirée.

Désireux de passer une soirée tranquille, Frolik et ses coéquipiers ont douché les espoirs du « Z » éveillés par la réduction du score signée Sigrist (39e). 17 secondes seulement après cette réussite, l’attaquant tchèque a redonné trois longueurs d’avance à sa formation, avant de classer définitivement l’affaire dans l’ultime période (52e).

Incisifs en zone offensive, bien regroupés devant un bon Boltshauser, les Lausannois ont connu une soirée parfaite, malgré l’absence de leurs plus fervents supporters (boycott en raison de la règle des 2G). À la faveur de ce succès, ils ont surtout réalisé une bonne opération dans la course au Top 6 (à 4 points de Zurich, avec un match en plus à jouer).

Ce n’était vraiment pas gagné d’avance pour FR Gottéron

Pour battre un bon HC Ajoie, FR Gottéron a dû marquer quatre buts en troisième période. Les Jurassiens méritaient sans doute mieux, mais le talent des Dragons a fait la différence (6-3).

Christopher DiDomenico et le Fribourgeois ont souffert pour s’imposer face à Ajoie. Estelle Vagne/freshfocus

Prenez un HC Ajoie plutôt bien dans ses patins et un FR Gottéron peu percutant et vous aurez sous les yeux un match plutôt débridé et sympa à suivre (victoire des Fribourgeois 6-3). Christian Dubé, l’entraîneur des Dragons, n’a par contre pas trop dû rigoler durant la première pause. Son équipe venait de se faire «balader» par la lanterne rouge, concédant au passage 16 tirs (!) durant les 20 premières minutes. Il faut remonter bien loin dans le temps pour trouver trace d’une équipe fribourgeoise à ce point en difficulté défensivement sur sa patinoire contre un adversaire aussi modestement armé sur le plan offensif.

C’est donc le plus logiquement du monde que Maxime Fortier a ouvert la marque sur le 16e tir ajoulot de la première période (20e, 0-1). Un avantage qui n’a pas tenu bien longtemps: les Dragons ont profité d’une pénalité jurassienne (Thibault Frossard) pour rassurer leurs supporters en power-play lorsque Nathan Marchon a victorieusement dévié un lancer de Ryan Gunderson (22e, 1-1).

Face à des Dragons par moments trop suffisants, les Jurassiens en ont profité pour reprendre les devants. Guillaume Asselin a inscrit un petit bijou de but sur un tir direct à cinq contre quatre (28e, 1-2) avant qu’Ueli Huber ne transperce Reto Berra en solitaire (29e, 1-3). Défensivement, FR Gottéron n’avait décidément pas son assurance habituelle d’équipe de haut de tableau. Les absences simultanées de Raphaël Diaz (blessé) et de Philippe Furrer (malade), les deux défenseurs les plus efficaces en transition depuis la zone de défense, n’y sont d’ailleurs pas étrangères.

Pour revenir à la hauteur du HCA - après avoir recollé au score grâce à Samuel Walser (32e, 2-3) - et éviter un camouflet sur sa patinoire, FR Gottéron s’est d’abord appuyé sur son jeu de puissance. Une triangulation parfaitement exécutée entre Chris DiDomenico, Killian Mottet et David Desharnais à la conclusion a remis les Dragons sur le droit chemin (45e, 3-3). Puis le talent et le sens du but de Mottet (51e, 4-3) ont permis aux Fribourgeois de prendre l’avantage pour la première fois de la soirée et de poser tardivement les bases d’une laborieuse victoire 6-3.

Samedi, le groupe de Christian Dubé se déplace à Bienne tandis que l’équipe jurassienne de Gary Sheehan recevra Ambri.

Bienne relève la tête dans l’Emmental

Le HC Bienne a mis un terme à sa série négative en l’emportant 5-2 à Langnau vendredi soir. Il a par contre perdu dans l’affaire son attaquant Michael Hügli, touché au pied.

Mike Künzle vient d’ouvrir la marque pour les Biennois. Martin Meienberger/freshfocus

Un mauvais derby entre voisins bernois: c’est en ces termes que peut se résumer la rencontre de vendredi à l’Ilfis. Entre des Emmentalois en fond de classe et des Seelandais vaincus lors de leurs trois précédents duels, pouvait-on réellement s’attendre à un récital? Sans doute pas. Mais à un peu mieux, tout de même…

Pour le HC Bienne, ce déplacement dans l’Emmental semblait en tout cas s’inscrire dans la lignée de ses deux récents échecs concédés contre Zurich et GE Servette, deux prestations à la fadeur extrême. La première période prendra assurément une place de choix dans le musée des horreurs de National League au terme de l’exercice. Un jeu morcelé (dix arrêts lors des six premières minutes) et pas une séquence construite. Mais une réussite, tout de même, œuvre de Mike Künzle après quatre minutes.

Puisque les artistes n’étaient pas dans un soir de grande inspiration, l’ailier zurichois a fait valoir ses compétences poly sportives pour donner l’avantage à son équipe. C’est qu’à côté de sa pratique professionnelle, le numéro 73 s’adonne également au tennis, dont il est un redoutable joueur. Il sort d’ailleurs régulièrement champion du tournoi interne organisé par le EHCB.

Alors, lorsqu’un puck aérien s’est présenté à lui, en embuscade juste devant Robert Mayer, Künzle l’a redirigé un peu à la façon d’un coup droit – un geste légal de l’avis du corps arbitral – en direction de sa canne, puis l’a propulsé au fond des filets. Comme quoi, ça aide la polyvalence.

Dans ce contexte plutôt ennuyeux, les visiteurs n’ont pas eu besoin de déverser toute leur énergie sur la glace pour maintenir leur maigre avantage. Ils ont patienté le temps qu’il a fallu, soit une bonne demi-heure, avant de forcer la décision. En fin de tiers médian, Toni Rajala a fait parler la poudre à deux reprises. D’abord d’une lourde frappe prise depuis la droite du but emmentalois, à la réception d’une transversale adressée par Luca Hischier. Puis d’un autre envoi violent, un coup «rajalesque» envoyé depuis la gauche suite à une généreuse relance accordée par Robert Mayer, qui cédera dans l’enchaînement sa place à Ivars Punnenovs.

À 0-3 après 40 minutes, la cause était entendue. Ce d’autant plus que le HC Bienne a encore accentué son avance (Lööv et Künzle pour le doublé) avant que Langnau ne sauve l’honneur sur le tard.

Toujours cinquième du classement, Bienne recevra le leader FR Gottéron samedi sans Michael Hügli. Le futur lausannois s’est blessé à pied après avoir réceptionné un tir adverse en cours de deuxième période.

Le derby tessinois pour Lugano Lugano a remporté le cinquième derby tessinois de la saison, vendredi soir à Ambri (2-1). Déjà vainqueurs de quatre duel face aux « Biancoblu», les Luganais ont attendu la dernière période pour passer l'épaule. Mené 0-1 depuis la 4e minute et une réussite de Bianchi, le HCL a trouvé les ressources pour marquer deux fois grâce à Josephs (47e) et Arcobello (51e). Lugano, huitième (41 points) s'éloigne ainsi de son adversaire du soir (11e, 36 points). A Zoug, le dauphin de Fribourg Gottéron a réglé le sort de Berne 2-1. Tout s'est joué, ou presque, dans le premier tiers avec les réussites de Kreis (7e) et Schlumpf (19e). Les Ours sont revenus grâce à Moser (21e), mais les gardiens ont empêché le score de bouger jusqu'à la sirène finale. Zoug reste à trois points de Gottéron au classement et Berne reste 9e.