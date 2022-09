Hockey sur glace : Le LHC battu par Bienne, Fribourg et Ajoie perdent, Genève gagne aux tirs aux buts

Les Seelandais ont parfaitement entamé le championnat en s’imposant à Lausanne. Gottéron a perdu contre Ambri et les Jurassiens reviennent battus du Tessin. Les Servettiens sont venus à bout de Davos.

La joie de Biennois, vendredi à Lausanne. Estelle Vagne/freshfocus

Les Vaudois voulaient être une équipe pénible à jouer, ils ont surtout été difficiles à regarder lors de leurs entames des deux premières périodes. Ça a passé lors du tiers-temps initial, mais pas lors du deuxième, où ils ont eu toutes les peines du monde à attraper une rondelle que les Biennois s’échangeaient un peu trop vite. Lausanne a fini par s’incliner sur un but marqué lors de l’entame de l’ultime tiers, alors qu’ils avaient enfin mieux débuté.

Le LHC a eu de la peine à entrer dans sa partie donc, a dû surmonter les deux fautes de Kenins de la première période, mais a tout de même réussi à passer devant. Salomäki était judicieusement au rebond sur un tir de Frick, dévié par Hügli et repoussé devant lui par Säteri (17e). De quoi faire chanter les 6418 fans de la Vaudoise aréna, qui ont déchanté peu après.

La baraque a tenu pendant 25 minutes, le temps que le portier Stephan, pas franchement rassurant jusqu’ici, craque sur deux tirs en l’espace de 46 secondes (Kessler 26e et Forster 27e). Sur le premier, le puck ne prenait pas le chemin du but et, sur le deuxième, la rondelle a semblé lui passer sous le bras. À la 45e, c’est une sortie hasardeuse du gardien vétéran qui a coûté le 2-3 signé Olofsson, dans une cage béante.

Les Seelandais ont fini moins bien, mais ont tenu le choc jusqu’au bout, grâce à un bon Säteri devant Raffl (59e) et aussi un peu son poteau (Genazzi/58e).

Gottéron piégé par Ambri

Le duel entre Fribourgeois et Tessinois (ici Zwerger et Gunderson) est allé en prolongation. Claudio De Capitani/freshfocus

Dans une BCF Arena qui affichait complet (9009 spectateurs) pour cette première rencontre de la saison, Fribourg Gottéron s’est fait piéger par Ambri. Longtemps sans mordant et en retard d’une longueur suite à un but de Heim en supériorité numérique (4e), les Fribourgeois ont dû attendre de jouer avec deux hommes de plus pour égaliser grâce à Mottet (23e). Incapables de concrétiser leur supériorité, ils se sont finalement inclinés sur un magnifique contre de Bürgler (64e). Pas de quoi aborder leur déplacement de samedi à Ajoie avec confiance et sérénité.

L’entame de match très agressive de Gottéron laissait pourtant croire que cette première soirée d’une longue saison allait être plutôt tranquille pour lui. Un bel élan qu’une réussite de Heim en supériorité numérique brisait toutefois très vite (4e). Comme assommés par ce but d’Ambri, les Fribourgeois semblaient ensuite longtemps incapables de trouver la faille dans une défense léventine très compacte et concentrée. Pour que Gottéron revienne à la hauteur de son adversaire, il aura fallu une double pénalité tessinoise. En l’espace de quelques secondes seulement, les exclusions successives de McMillan (pénalité de match suite à une charge à la tête de Dufner) puis de Dotti permettaient aux Fribourgeois d’égaliser par Mottet (23e) avec deux hommes de plus sur la glace.

Sans particulièrement briller, Gottéron prenait dès lors l’ascendant sur Ambri mais sans parvenir à concrétiser sa domination puisque deux bons tirs signés Schmid et Desharnais heurtaient les poteaux d’un Conz par ailleurs très sûr et affûté. Alors que l’on attendait des Dragons qu’ils poursuivent sur leur lancée, le troisième tiers était beaucoup plus équilibré. Mais tour à tour Berra et Conz prenaient le dessus sur les attaquants adverses. Pour désigner un vainqueur, il fallait donc attendre la prolongation et un superbe contre léventin conclu par Bürgler (64e).

Il a manqué un but à Ajoie au Tessin

Damiano Ciaccio et Ajoie n’ont craqué qu’une fois à Lugano. Marusca Rezzonico/freshfocus

Le HC Ajoie s’est incliné sur la plus étroite des marges vendredi soir à Lugano lors de sa reprise. Sans un mauvais placement défensif à la 5e minute qui a permis à Calle Andersson, esseulé au second poteau, de matérialiser en but un service de Troy Josephs, il aurait peut-être bien décroché son premier point du concours. Ce collectif ajoulot new look, avec pas moins de 14 nouveaux éléments, a en tout cas tenu tête aux Tessinois de Chris McSorley et ça, c’est un premier enseignement positif.

Désireux de mettre d’emblée la pression, les Luganais ont été les premiers à faire souffler le danger devant la cage gardée par un bon Damiano Ciaccio. Reste que les visiteurs n’ont pas tardé à répondre aux attaques des joueurs des lieux, sans pour autant se ménager de grosses opportunités. Le manque de tranchant offensif déjà observé lors de la phase de préparation, avec seulement 11 réussites inscrites en 8 duels, c’est révélé une fois encore. Il aurait fallu plus de rage et de conviction dans les rangs jurassiens pour tromper la vigilance du géant finlandais Mikko Koskinen, qui n’a finalement pas connu des débuts spécialement éprouvants dans le championnat helvétique.

Et ce, même si les dernières minutes de la période intermédiaire ont été assez clairement à l’avantage du HCA. Une fois encore, Lugano a été le plus menaçant en ouverture de tiers (15 tirs cadrés à 3 entre la 21e et la 35e minute). L’arrière-garde ajoulote, bien en place, ne s’est pas affolée et n’a pas cédé.

On en est donc resté sur cette réussite précoce du défenseur suédois, malgré l’apport impressionnant de Frédérik Gauthier sur les engagements - près de 80% remportés par le centre canadien -, l’audace de Steven Macquat, le centre de la 4e ligne, et quatre minutes quasi consécutives disputées en jeu de puissance par Ajoie dans la dernière ligne droite.

Le HCA reçoit FR Gottéron samedi pour son premier match à Porrentruy.

GE Servette passe par les tirs aux buts pour s’imposer

Les genevois ont dû aller au bout du bout pour vaincre. freshfocus

Malgré un avantage de deux buts à la mi-match, GE-Servette a été contraint par Davos à passer par les tirs aux buts pour décrocher une première victoire dans cette nouvelle saison (3-2) de National League. Devant 5501 spectateurs aux Vernets, la décision s’est fait attendre et elle est tombée de la crosse de Vincent Praplan.

Pour cette reprise, les deux équipes ont semblé en rodage pendant de longues minutes. Il a fallu attendre une charge appuyée mais totalement correcte de Roger Karrer pour que la partie se lance véritablement. Consécutivement à cette mise en échec, une séquence en zone offensive a débuté pour les Grenat et s’est conclue par l’ouverture du score par l’inévitable Tömmernes (17e).

Au retour des vestiaires, les hommes de Jan Cadieux ont augmenté le rythme et ont totalement étouffé Davos. Le 2-0 par Hartikainen (23e), en power play après une belle passe d’Omark, est tombé de façon totalement méritée. Ensuite, les Aigles auraient pu inscrire le 3-0 avant de se relâcher inexplicablement. Cette baisse de régime a permis aux Grisons de revenir dans la rencontre, grâce à leur nouvel attaquant suédois Bristedt (31e) puis par le jeune Simon Knak (37e).

Les Grenat ont bien cru faire le plus dur à la 47e lorsque Omark a trouvé la faille en avantage numérique, mais sa réussite a été annulée pour une obstruction sur le gardien. Finalement c’est lors des tirs aux buts que le sort de la partie s’est décidé. À ce petit jeu-là, seul Vincent Praplan a trouvé la cible pour offrir la victoire à son équipe.

Samedi, GE Servette se déplace à Bienne qui, après une préparation manquée, a débuté par une victoire à Lausanne.