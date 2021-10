Hockey sur glace – Le LHC dispose des Aigles en fin de match

Baumgartner et le LHC ont fini par venir à bout de Descloux et du GSHC.

Dans cette rencontre placée par le club de Ge/Servette s ous le thème d e Halloween, i l y avait plein de petits diablotins cachés dans la patinoire des Vernets, Entre deux équipes indignes de leur rang, qui patinent sur des œ ufs actuellement, qu’allions-nous découvrir derrière le rideau, sur la glace? Face à ce Genève-Servette, toujours aussi fébrile défensivement, Lausanne HC savait qu’il avait un bon coup à jouer dans ce deuxième derby lémanique de la saison. D’autant plus qu’après avoir laissé deux points mardi à Berne, les Genevois ont eu de la peine à retrouver leurs esprits.

Cela s’est concrétisé par un début de rencontre totalement en faveur de Vaudois, qui se sont même permis de tourner autour de fantômes grenat dans leurs petits patins. C’est Guillaume Maillard (8e), bien servi par Christoph Bertschy, qui a été le premier à en profiter sur cette vieille arène qu’il connaissait bien. Si les Aigles ont tenté de réagir par des tirs de Sami Vatanen (11e) et Smirnovs (14e) à deux reprises en supériorité numérique, il y avait un autre ancien de la maison qui veillait dans la cage des Lions: un Tobias Stephan impeccable qui allait faire également le malheur de Noah Rod (29e et 33e) qui avait hérité à son tour de deux pucks d’égalisation. C’est au contraire Cody Almond, encore un ex-Grenat, qui doublait la mise après un nouveau caviar de Bertschy (34e) .

On ignore si c’était l’effet Halloween, mais les joueurs de Patrick Emond, qui avaient reçu deux citrouilles sur la tête devant leur public face au LHC, sortaient de leur torpeur dans la foulée pour réduire le score en power play juste avant la deuxième pause.

Un retour inutile

Les Servettiens, qui s ’ étaient fait très peur jusque-là, ont enfin pu dévoiler leur vrai visage, en exploitant le manque de discipline des Lausannois. C’est Henrik Tömmernes, l’homme aux dix mille poumons (ou plus) , qui allait rallumer, en apnée, la flamme de l’espoir, encore à la suite d’un bon power play pour égaliser à la 41e.

Tandis qu’ils ont encore eu la grosse occasion d’aller chercher les trois points avec un homme de plus, Noah Rod et ses coéquipiers ont été poignardé s en contre par Jiri Sekac (58e) avant que Lukas Frick ne sauve sur la ligne devant Noah Rod à 58 secondes du terme. Et encore une sale soirée pour Ge/Servette qui se déplacera samedi à Lugano avec l’obligation de s’imposer.