Hockey sur glace : Le LHC encore battu, comme Ajoie, mais Genève, Fribourg et Bienne ont gagné

Lausanne s’est incliné vendredi à Langnau et Ajoie a perdu à Rapperswil. Genève a gagné contre Zurich et reste en tête, Fribourg et Bienne se sont aussi imposés.

La joie de Nolan Diem et des Emmentalois après le 2-0. Claudio De Capitani/freshfocus

Vendredi à Langnau, le Lausanne HC a craqué en deuxième période. Les Lions ont encaissé deux buts en l’espace de trois minutes et six secondes. À chaque fois, le Finlandais Aleksi Saarela a touché la cible (30e et 33e). Les joueurs de l’entraîneur John Fust - sera-t-il maintenu ou non? - ont concédé une cinquième défaite de rang (3-1). Un but du défenseur Dario Sidler à 39 secondes du gong (60e, 2-1) leur a évité d’être blanchis pour la troisième fois au cours des quatre dernières sorties. Les Lions sont désormais 13es et avant-derniers de National League.

Plus inquiétant encore, le niveau de jeu d’une incroyable pauvreté. Ces Lions-là, sans confiance ni inspiration, sont faibles individuellement et encore plus faibles collectivement. Même les trois pénalités consécutives écopées par Langnau avant l’ouverture du score n’ont pas apporté ce petit coup de pouce qui, peut-être, aurait pu les décrisper. Le power play des Lausannois, vendredi, a été d’une faiblesse abyssale.

Et à forces égales (49 tirs à 19 en faveur du LHC), le principal souci aura été que les Lions sont incapables de générer de l’offensive une fois qu’ils pénètrent dans la zone adverse.

Le 1-0 de Langnau? Un énième puck perdu en zone offensive par Daniel Audette. Une contre-attaque rapide. Un solide tir croisé du Finlandais Aleksi Saarela au-dessus de l’épaule d’Ivars Punnenovs, de retour au jeu après avoir manqué les deux matches précédents.

Les Emmentalois, eux, ont bondi sur la moindre opportunité. Leur première séquence de supériorité du match? Elle n’a duré que 26 secondes (33e, 2-0). La recette? Un joueur devant le gardien (Pesonen), un meneur de jeu habile (le défenseur Saarijärvi), un autre tir solide et victorieux dans le haut du filet (Saarela). À peine la mi-match dépassée, le sort de ce LHC, incapable de créer quoi que ce soit de valable, était déjà scellé.

Langnau a eu besoin de 11 tirs pour marquer ses deux premiers buts, les Lions presque 50 pour en marquer un dans les dernières secondes… Ce LHC-là fait décidément tout de travers.

À Rapperswil, le dernier tiers coûte cher à Ajoie

Sandro Zangger et Rapperswil ont finalement passé l’épaule contre Ajoie (ici Anthony Rouiller). Andy Mueller/freshfocus

Le HC Ajoie est revenu battu de son déplacement à Rapperswil, vendredi soir. Les Jurassiens se sont inclinés 6-3 (2-2 1-1 3-0) contre les Saint-Gallois.

La rencontre a très mal commencé pour les hommes de Filip Pesan. Après 11 minutes, les visiteurs étaient déjà menés 2-0 grâce à des réussites de Nico Dünner (3e) et Tyler Moy (11e). Mais les Jurassiens ont évolué depuis la saison dernière et ils ne se présentent plus en victimes expiatoires. On en veut pour preuve leur réaction dans cette première période et l’égalisation venue des cannes de T. J. Brennan (17e) et Martin Bakos (20e).

Dans la deuxième période, Rapperswil a haussé le ton et les Jurassiens se sont souvent retrouvés dans leur camp. Les arrêts de Tim Wolf ont longtemps retardé ce que l’on sentait comme inéluctable, mais il n’a rien pu faire à la 29e minute, quand Jordan Schroeder a repris une passe de Roman Cervenka pour inscrire le 3-2 alors que les Jurassiens jouaient en infériorité numérique. Mais, encore une fois, les Ajoulots ont encaissé les coups avant de revenir et, finalement, d’égaliser à 44 secondes du terme de ce tiers, grâce à Guillaume Asselin (20e).

Asselin qui sera la clé de cette rencontre dans le dernier tiers. Puni à cinq minutes du terme pour un coup de crosse, le Jurassien a laissé ses coéquipiers seuls pendant cinq minutes - il a aussi écopé d’une pénalité de match - et Rapperswil a profité de l’occasion. Cette infériorité numérique a coûté trois buts aux Jurassiens, le premier inscrit par Sandro Zangger (57e), le deuxième par Nicklas Jensen (59e) et le dernier par Leandro Profico (60e).

Genève-Servette poursuit son cavalier seul

Pouliot tente de passer entre Marti (à g.) et Kukan. BASTIEN GALLAY / LPS

Ge/Servette franchit les obstacles un peu comme on gobe des œufs: l’un après l’autre. Victorieux des ZSC Lions vendredi soir aux Vernets (3-2), les Aigles alignent ainsi un septième succès consécutif et confortent leur première place au classement de National League.

Tout le monde s’accorde à dire qu’il n’y a pas de petite équipe dans la division. Mais il y en a de plus costaudes que d’autres et Zurich, vice-champion de Suisse, en fait partie. Alors, désireux de marquer son territoire, Genève a exploité la première punition adverse pour prendre les devants par Vatanen après moins de cinq minutes.

Fort de son bon début de match, Ge/Servette aurait même pu - dû? - prendre deux longueurs d’avance à la 12e, lorsque Bertaggia a conclu un joli mouvement collectif. Mais les arbitres ont illico décidé d’annuler la réussite du Tessinois pour une obstruction peu évidente d’Antonietti sur le gardien Hrubec. Deux minutes et des poussières plus tard, c’est Zurich qui égalisait sur une rupture amorcée par Hollenstein et parachevée par Bodenmann. Incarnation de ces Lions solides, toujours à l’affût, Bachofner ne fut pas loin de donner l’avantage aux siens à la 17e.

Déterminés à poursuivre leur série, les Aigles ont appuyé sur l’accélérateur en deuxième période. Mais tout en conservant une certaine emprise sur la partie (14 tirs à 6 lors de ce tiers intermédiaire), les joueurs de Jan Cadieux ne sont pas parvenus à décramponner l’adversaire. Pouliot a bien trouvé la faille sur un rebond accordé par Hrubec (32e). Mais suite à un puck perdu par Maurer, Lammikko a pu égaliser au terme d’une triangulation limpide (35e).

Sans doute frustrés de regagner le vestiaire sur un score de parité, après n’avoir pas su profiter de deux périodes de supériorité numérique, les Grenat n’ont mis que 28 secondes à faire pencher la balance à l’entame du troisième tiers, grâce à Winnik sur passe de Miranda. Déjà plaisante, la partie s’est alors intensifiée. La seule 47e minute a vu les deux équipes manquer une énorme occasion et le sort de la partie a parfois donné l’impression de se balader sur un fil. Mais Genève, s’il a souffert jusqu’au bout, méritait sa victoire. Il en cherchera une nouvelle, ce samedi soir à Porrentruy contre Ajoie. Ce sera sans doute sans son défenseur finlandais Vatanen, touché vendredi.

Mottet délivre FR Gottéron à la 59e

Jacob De La Rose trompe Gilles Senn pour le 2-0 fribourgeois. freshfocus

Un fort caractère, c’est ce qu’il faut retenir de la prestation de FR Gottéron vendredi soir. En déplacement dans les Grisons pour y affronter Davos, Julien Sprunger et ses coéquipiers ont décroché un succès important (2-3) face à une équipe qui restait sur quatre victoires consécutives.

Arrivés à Davos la veille de la partie, les joueurs fribourgeois n’ont nullement eu besoin d’un temps d’acclimatation. Sérieux et appliqués dès les premières minutes, ils ont ouvert le score (9e) sur leur deuxième tir cadré par leur capitaine Julien Sprunger qui a repris de volée un envoi sur le but de Killian Mottet. Grâce à sa force défensive, Gottéron a annihilé toutes les tentatives adverses. Cette tendance s’est poursuivie durant la seconde période puisque Davos ne comptait que cinq tirs cadrés à la mi-match.

La bonne attitude défensive et l’abnégation des hommes de Dubé leur ont ensuite permis de doubler la mise. C’est Jacob De la Rose qui a récupéré un puck à la ligne bleue défensive grâce à un pressing acharné sur Simon Knak. Le Suédois a pu aller affronter Gilles Senn et le battre d’une belle feinte (32e).

Mais, parce qu’il y en a un, Fribourg a concédé un but tout à fait évitable en toute fin de tiers alors qu’il évoluait en supériorité numérique. Julian Schmutz a profité d’une rondelle bêtement perdue par Samuel Walser pour tromper Reto Berra en deux temps (40e). Cette réussite a eu le don de revigorer les Davosiens qui ont finalement pu égaliser sur un exploit personnel de Prassl (57e).

Alors qu’on pensait cette rencontre partie pour une prolongation, Killian Mottet a délivré son équipe à la suite d’une situation confuse (59e). Ces trois points acquis avec du caractère permettent à Gottéron de reprendre confiance avant le derby des Zähringen qui aura lieu dimanche à la BCF Arena.

Bienne stoppe l’hémorragie mais peut avoir des regrets

Le Biennois Jere Sallinen (à dr.) a inscrit deux buts sur la glace de la Bossard Arena, vendredi soir. Martin Meienberger/freshfocus

La semaine de pause qui vient de s’écouler a fait du bien au HC Bienne. Vendredi soir, en déplacement à Zoug, il s’est imposé 3-4 grâce à un but inscrit par Toni Rajala après 41 secondes dans la prolongation. Un succès certes, mais il ne faut pas oublier que les Seelandais menaient 1-3 à cinq minutes de la fin. Pourtant cette victoire est tout de même bonne pour le moral, puisqu’elle met un terme à une série de trois défaites consécutives.

Les visiteurs ont subi le jeu durant toute la première période. Cela ne les a pourtant pas empêchés de marquer les premiers. C’est Viktor Lööv qui a trouvé l’ouverture dès la 3e minute de jeu, signant ainsi sa première réussite de l’exercice 2022-2023. Les Zougois ont poussé et sont revenus à égalité par Peter Cehlarik, quatre minutes plus tard. Le déclic pour les 5es du classement de National League? Pas vraiment puisque le HC Bienne a repris l’avantage par Jere Sallinen à la 12e minute. Les Zougois ont plus tiré au but que leurs adversaires (11-5), ils se sont créé plus de chances de but, mais ils étaient menés au score à la première pause.

Puis les positions sont restées figées durant tout le tiers intermédiaire, alors que les Biennois se sont pourtant montrés beaucoup plus dangereux. Il a fallu attendre la 49e minute pour que la marque évolue. Et c’est Jere Sallinen qui a réussi à faire le break, pour sa deuxième réussite de la soirée. La différence entre ses deux buts, celui-ci a été inscrit en power play, à la suite d’un surnombre de l’équipe de Suisse centrale.

Les 6303 spectateurs présents à la Bossard Arena ne s’attendaient certainement pas à vivre une fin de match à suspense. Et pourtant, leurs protégés n’ont rien lâché et ont inscrit deux goals coup sur coup par Jan Kovar (55e) et par Gregory Hofmann à 92 secondes de la sirène finale. Les Zougois n’ont pas su surfer sur cette vague et se sont fait prendre en prolongation

Cette victoire ne permet cependant pas aux hommes d’Antti Törmänen de se replacer au classement. Avec 13 points, ils sont désormais 8es, devancés par le CP Berne qui est passé à 14 points.