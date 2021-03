Lugano - Lausanne 1-3 (1-0 0-3 0-0)

Corner Arena, huis clos. Arbitres: MM. Salonen, Nikolic; Obwegeser et Progin.

Notes: Lugano sans Bertaggia, Traber, Lajunen, Riva, Zurkirchen (blessés) ainsi que Vedova et Romanenghi (surnuméraires). Lausanne sans Marti (suspendu), Maillard, Hudacek (blessés) ainsi qu’Antonietti, Arnold (surnuméraires) et Roth (étranger surnuméraire). But annulé: Jooris (21e). Lugano sans gardien de 57’00 à 58’40’’. Temps mort: Lugano (58e).