Hockey sur glace - Le LHC est éliminé des play-off

Face à des Zurich Lions considérablement affaiblis par les absences de Sven Andrighetto (suspendu pour un match en attendant la décision de l’opposition formulée par le LHC contre la sanction du top scorer du ZSC), Marco Pedretti, Marcus Krüger et Teemu Rautiainen (tous blessés), le LHC a démarré au quart de tour et sans cesse mis l’équipe zurichoise sous pression en première période. Problème, les Vaudois ont encore séché en zone offensive et ont d’ailleurs été blanchis par le gardien Ludovic Waeber pour la troisième fois en six matches.