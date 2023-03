Hockey sur glace: Le LHC et Genève-Servette sèchement battus, Gottéron se défait d’Ajoie

Lausanne s’est lourdement incliné à Bienne jeudi (8-1). Les Lions reçoivent Zoug samedi et restent en bonne position pour atteindre les préplay-off.

Le gardien Eetu Laurikainen a rejoint le banc et mis un terme à sa soirée de travail après 36 minutes de jeu et trois buts reçus: le Lion «invincible» était jeudi un Lion essoufflé, à l’image du reste de son équipe. Lausanne a pris un mauvais départ, comme mardi à domicile contre Rapperswil (de 0-2 à 3-2), mais n’a cette fois-ci pas trouvé les ressources pour renverser la vapeur. En face, le HC Bienne jouait la première place, qu’il a finalement réussi à ravir aux Genevois au soir de la 51e ronde de championnat.

Tout se décidera donc samedi, contre Zoug et avec un œil sur le Totomat (Kloten), pour cette équipe lausannoise qui a joué chaque match comme une septième manche de play-off depuis la mi-janvier. Tout peut encore arriver, même si le LHC est à ce stade bien plus proche de décrocher son billet pour les préplay-off (une défaite peut suffire) que de voir sa saison se terminer prématurément samedi soir.

Genève-Servette perd la tête, cinq mois après l’avoir prise

Marco Miranda et Genève-Servette se sont inclinés 6-1 à Zoug jeudi.

Genève-Servette n’est plus leader de National League! Il s’agit d’un petit événement puisque les Aigles, qui ont subi leur quatrième défaite consécutive jeudi soir à Zoug (6-1), squattaient le poste depuis exactement cinq mois et trois jours. Les voilà doublés par Bienne, facile vainqueur de Lausanne, alors que la dernière ronde de la saison régulière aura lieu samedi. Pour récupérer leur bien sur le fil, les Grenat, qui recevront Ajoie aux Vernets, devront l’emporter et espérer un faux pas seelandais dans le même temps à Lugano.