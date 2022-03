Hockey sur glace : Le LHC, Genève et Bienne visent la 6e place, Fribourg et Ajoie ont perdu

Les Vaudois et les Genevois se sont imposés et reviennent sur Bienne, qui a perdu en prolongation. Gottéron et les Jurassiens sont dans une mauvaise série.

Jiri Sekac a marqué un but incroyable à Zoug. Marc Schumacher/freshfocus

Ce n’était certes pas l’EV Zoug le plus flamboyant de la saison (troisième défaite de rang, aucun but marqué en 180 minutes!), mais il fallait tout de même le faire: le Lausanne HC a livré deux duels consécutifs contre les champions de Suisse en titre - le premier lundi à Lausanne (4-0), le second mardi en Suisse centrale (3-0) - et les a brillamment remportés tous les deux. Au moment où il avait le plus besoin de grignoter des points «bonus», le LHC ne s’est pas dégonflé et a rempli sa mission. L’arrière slovaque Martin Gernat, parfaitement décalé par l’Américain Andy Miele (quatre matches, sept points), a donné le ton en ouvrant la marque après 87 secondes de jeu (2e, 0-1).

L’insaisissable Jiri Sekac a ensuite sorti un lapin de son chapeau à 20 secondes de la deuxième pause (20e, 0-2). Lancé en profondeur par Gernat, le Tchèque a marqué d’un tir acrobatique dans la lucarne, les deux genoux sur la glace après avoir trébuché alors qu’il s’apprêtait à affronter en solitaire le gardien international Leonardo Genoni! Grandiose. Devant les filets, Luca Boltshauser s’est quant à lui offert un deuxième blanchissage de suite.

Voici les Vaudois aux portes du Top 6 et en position de se qualifier directement pour les play-off. Surtout, les Lions (7es) sont insatiables: ils campent sur cinq victoires de rang, une «première» cette saison pour une équipe qui, jusqu’ici, avait eu tant de peine ne serait-ce qu’à gagner deux matches de suite. «Nous sommes très constants dans notre inconstance», avait souvent répété l’entraîneur du LHC John Fust pour imager les hauts et les bas de son groupe. Le LHC a enfin trouvé son rythme de croisière et cela tombe pile au meilleur moment.

Au point que l’on peut désormais se poser la question: jusqu’où cette équipe, galvanisée par l’arrivée de Miele (quel joueur!) et l’avènement de Sekac notamment, peut-elle aller si elle valide son billet pour les play-off d’ici à lundi prochain, date du dernier match de l’exercice régulier? Les raisons d’y croire sont nombreuses.

Genève fait le boulot contre Lugano

Les Aigles ont fait le malheur de Chris McSorley (3-2) qui a vécu une drôle de soirée.

La joie des Genevois après le 2-0. Eric-Lafargue

Lugano a égaré ses dernières illusions aux Vernets. Battus par des Aigles réalistes à défaut d’être irrésistibles, les hommes de Chris McSorley devront passer par la case des pré-play-off pour ensuite rêver d’aller plus haut. La soirée de l’ancien coach des Aigles avait déjà commencé sur une fausse note. Son ancien club avait choisi ce match contre Lugano pour célébrer les 20 ans de la promotion en LNA, devenue depuis National League.

Les héros de l’an 2002 ont été appelés sur la glace pour une photo de famille. L’occasion pour le public de revoir des visages entrés dans la légende. Philippe Bozon, Igor Fedulov, Alain Reymond et autres David Leibzig ont été acclamés par le public. Le président de l’époque, Marco Torriani, celui qui avait joué un rôle majeur dans l’arrivée du groupe Anschutz, a alors pris la parole. Félicitant les joueurs et, avec la classe qui le caractérise, le coach de la remontée, un certain Chris McSorley.

L’homme n’est certes pas en bons termes avec son ancien club, une procédure est en cours sur une rupture de contrat. Le tribunal tranchera. En attendant, les dirigeants actuels ont choisi de ne pas citer le nom de l’homme qui a replacé Genève sur la carte du hockey, laissant cet honneur à Marco Torriani.

Dans ce contexte émotionnel assez fort, c’est bien Lugano qui est entré de plein fouet dans le match. Un siège en règle de Gauthier Descloux. Cette première période à sens unique (23 tirs à 5 pour les Tessinois!) s’est pourtant achevée sur le score de 1-0 pour les Aigles. Le hockey est parfois cruel pour les uns et bienveillant pour les autres. Sur sa seule action digne de ce nom, Sami Vatanen a envoyé la cacahuète de l’année pour ouvrir le score.

Bien conscients qu’ils ne pouvaient pas continuer de la sorte, les hommes de Jan Cadieux ont enfin haussé le ton dès le début du tiers médian. Cette fois, c’est Lugano qui était dans ses petits patins et qui a souffert. Logiquement, Joël Vermin, Daniel Winnik et Valtteri Filppula se sont associés pour un autre chef-dœuvre collectif. Mais alors que Genève aurait dû se mettre en lieu sûr, il a laissé Lugano ressortir la tête de l’eau en offrant aux Luganais une double supériorité numérique. L’indiscipline de Noah Rod et Henrik Tömmernes a donc permis à Santeri Alatalo de réduire le score pour mieux entretenir l’espoir.

Lors de l’ultime période, Lugano a retrouvé un second souffle et a bien failli sauver la soirée de son entraîneur. Il a fallu un magnifique effort individuel de Marc-Antoine Pouliot pour clore l’affaire à six minutes du terme. Fort de ces trois points extrêmement précieux, les Aigles restent donc parfaitement dans le coup. Ils sont toujours à une encablure d’un LHC une nouvelle fois victorieux (à Zoug) et de Davos vainqueur à Bienne en prolongation. Avant de se retrouver samedi pour ce qui pourrait être une sorte de finale, les Genevois ont rendez-vous mercredi avec Ajoie tandis que Lausanne accueillera vendredi un Fribourg Gottéron, battu à Ambri et qui semble en très légère perte de vitesse.

Ce duel lémanique promet d’être aussi électrique que décisif. Quant à Chris McSorley, il doit peut-être déjà songer au vilain coup qu’il pourrait réserver à GE Servette puisqu’un duel entre les deux équipes en pré-play-off est une possibilité bien réelle.

Bienne n’est pas parvenu à se mettre à l’abri

Les Seelandais se sont inclinés en fin de prolongation, mardi soir face à Davos (2-3 ap), un adversaire direct dans la course au top 6.

Matej Stransky trompe Joren van Pottelberghe en prolongation et donne la victoire à Davos. Urs Lindt/freshfocus

Battu par Davos, mardi soir à la Tissot Arena (2-3 ap), le HC Bienne n’est pas parvenu à se mettre à l’abri dans la course au top 6 synonyme de qualification directe pour les quarts de finale des play-off. En tête après deux périodes, les Seelandais ont concédé l’égalisation à la 53e, avant de capituler à 79 secondes de la fin de la prolongation, en empochant tout de même un point dans l’aventure.

Après trois défaites consécutives, on attendait une réaction. Privés de leur top scorer Damien Brunner (adducteurs) en plus de Rathgeb, Delémont, Hischier (blessés), Fey et Haas (malades), les hommes d’Antti Törmänen ont toutefois d’abord été à la peine. Mais derrière la réalisation d’Andres Ambühl (6e 0-1), ils ont profité d’une situation très limite (hors-jeu?) pour revenir (18e Cunti 1-1).

Au cours d’une rencontre de qualité moyenne, Bienne a eu le mérite de rester uni et patient, puis de passer l’épaule peu après la mi-match par l’intermédiaire de Toni Rajala (33e 2-1, bien servi par Jere Sallinen), lequel n’avait pas encore marqué depuis la reprise (1 assist en 5 apparitions).

Reste que les Seelandais ne sont pas parvenus à conserver leur avantage. Solide durant une grande partie de la soirée, Joren van Pottelberghe a été surpris par Dennis Rasmussen à la 53e (2-2). De quoi envoyer tout le monde en prolongation, où Matej Stransky a infligé au HCB sa quatrième défaite d’affilée à 79 secondes des tirs aux buts (2-3). Rageant pour la bande d’Antti Törmänen, qui se déplacera à Ambri vendredi, avant de recevoir Zoug (samedi) puis Lugano (lundi).

Troisième défaite consécutive pour FR Gottéron

Le leader de National League a été battu au Tessin (2-1) par un Ambri appliqué défensivement.

Brandon McMillan (à g.) marque le 2-1 pour Ambri. Michela Locatelli/freshfocus

Sans David Desharnais, laissé au repos par Christian Dubé, et avec des trios offensifs remaniés, le leader Fribourg-Gottéron a concédé une troisième défaite consécutive lors de son déplacement à Ambri (2-1). Au classement, ce revers n’a pas de conséquences puisque Zoug s’est également incliné sur sa glace contre le LHC.

À la Gottardo Arena, la rencontre a mis du temps à réellement démarrer. La première période et le début de la seconde auront servi de round d’observation entre deux équipes qui ont pris le minimum de risques. Hormis un affrontement solitaire de Zwerger face à Berra (6e), il aura fallu attendre la mi-match pour assister aux premières vraies chances de marquer. C’est avec un contre emmené par Kneubuehler et Bürgler (30e) et conclu sur le poteau par le deuxième que les Biancoblu ont pu offrir les premiers frissons à leurs supporters.

Dans l’enchaînement, les deux équipes se sont procuré plusieurs occasions valant le poids d’un goal. Celui-ci est finalement venu d’un tir de la ligne bleue de Michael Fora (38e) qui a parfaitement profité d’une poussette de Mottet sur Dotti qui a provoqué la chute au sol de Berra.

En début de troisième période, les Dragons ont profité d’un jeu de puissance pour recoller au score par l’inévitable Julien Sprunger (41e) qui a habilement dévié un tir de la ligne bleue de Gunderson. Alors que l’on pouvait imaginer que cette réussite allait faire mal au moral des hommes de Luca Cereda, c’est le contraire qui s’est produit. Les hôtes ont redoublé d’énergie pour se créer plusieurs occasions dans les dix dernières minutes.

Bianchi était tout proche de donner l’avantage à son équipe mais son envoi s’est écrasé sur le montant de Berra. C’est finalement à la suite d’un magnifique solo de Dominic Zwerger dans la défense de Gottéron que Brandon McMillan (59e) a pu offrir une victoire capitale à Ambri.

Encore à la lutte pour la qualification en pré play-off, les Tessinois joueront leur saison mercredi à Berne. Pour Fribourg, il faudra réagir vendredi à la Vaudoise Aréna contre un LHC en pleine confiance.

L’Ours n’avait pourtant rien d’une bête terrifiante pour Ajoie

Face à un CP Berne loin d’être transcendant, le HC Ajoie n’a pas réussi à enchaîner un troisième succès de suite à domicile (défaite 3-1).

Gregory Sciaroni (à g.) et Alain Birbaum luttent à la bande. Jonathan Vallat/freshfocus

Entre le HC Ajoie et son public, fidèle dans la tourmente, il existe un rapport de symétrie. Une relation à double sens qui a conduit tout récemment à ces deux soirées riches en émotions, conclues avec des succès contre GE Servette vendredi passé et Zurich le samedi précédent. Après des mois de pénitence, les hockeyeurs ajoulots avaient à cœur d’offrir un peu de baume à celui de leurs supporters.

Les émotions retrouvées dans l’arène ont fait bondir l’ambiance dans les tribunes, celle-ci galvanisant les joueurs. La venue du CP Berne n’a cependant pas abouti à la même ivresse. Les débats en sont restés au stade des intentions. Un peu comme huit jours auparavant dans la Capitale, les deux formations ont davantage spéculé sur une ouverture offerte par l’adversaire plutôt qu’elles n’ont démontré une réelle volonté de prendre la direction des opérations.

Le HCA n’en a de toute façon pas l’habitude. Ce SCB, privé notamment de son top scorer Dominik Kahun (malade) et de Vincent Praplan (raisons privées invoquées), n’en avait lui peut-être simplement pas les moyens. Finalement, l’ouverture visiteuse est tombée en milieu de première période suite à une grosse bourde de Daniel Eigenmann à la ligne bleue offensive. La perte de maîtrise de la rondelle du défenseur a offert sur un plateau une rupture à Dustin Jeffrey, le Canadien ne manquant pas son duel face à Tim Wolf.

Quelques minutes auparavant, le jeune Noah Fuss, pour sa sixième titularisation avec les Ours, a manqué d’écrire son histoire et celle du match en trouvant le poteau de la cage locale sur une reprise plein axe. Le manque d’animation et le peu d’activité menaçante devant les filets n’ont pas été générateurs de fureur en tribunes, même si sur une contre-attaque emmenée par Alain Birbaum, Lou Bogdanoff a vu sa canne être un peu trop courte (13e).

Régulièrement secouru par son jeu de puissance depuis la reprise, Ajoie a peiné lors des quatre minutes passées à 5 contre 4 dans le tiers initial. C’est malgré tout dans cet exercice qu’il est parvenu à égaliser à la demi-heure par l’intermédiaire de Maxime Fortier d’une habile déviation sur un envoi d’Anthony Rouiller. Le Montréalais, qui s’est encore illustré sur la sirène finale en couchant proprement Goloubef, a été aligné après plus de cinq semaines sans compétition. Ce retour au jeu, il le doit uniquement à l’absence de Guillaume Asselin, malade depuis la veille.

Sans être grandioses ni sans devoir fournir un effort trop conséquent non plus, les Jurassiens ont longtemps réussi à éteindre toute velléité adverse. Comme huit jours plus tôt, où ils avaient tout de même fini par craquer à six minutes du terme (Praplan, 2-1). Mardi soir, les joueurs de Julien Vauclair ont tenu dix minutes de moins. Intelligemment, Cody Goloubef a contourné le bloc défensif des lieux avant d’armer une frappe qui n’a laissé aucune chance au dernier rempart de Porrentruy (44e).

Dans la minute suivante, le HCA a bien failli voir ses espoirs s’envoler lorsqu’un tir de Joshua Fahrni a été sauvé sur la ligne par Jérôme Leduc après avoir heurté le montant. Les Ours ont tout de même fini par conforter leur avance à dix minutes du terme par Kaspars Daugavins, quelques secondes après que le duo Huber/Devos ait manqué le puck de l’égalisation.

Pour Berne, le sans-faute réalisé cette saison face au néo-promu (12 points sur 12) lui permet d’effectuer un pas décisif vers les pré-play-off avant de recevoir Ambri mercredi. Ajoie se déplacera dans le même temps aux Vernets pour y retrouver un GE Servette revanchard.