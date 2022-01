Hockey sur glace – Le LHC n’a pas fait le poids contre les Lions zurichois

Une petite figure du Lausannois Cory Emmerton (au centre) sous le regard de Patrick Geering et du portier Ludovic Waeber, jeudi soir à Zurich.

Zurich 3, Lausanne 0, le tout après seulement 20 minutes de jeu. Tobias Stephan? Dans une mauvaise soirée. Un premier but encaissé à distance (10e, Christian Marti de la ligne bleue), un deuxième reçu entre les jambières (14e, Sven Andrighetto) puis un troisième sur une reprise instantanée d’Andrighetto alors que le LHC évoluait en double infériorité numérique (17e).

Stephan pas en réussite

Le gardien du LHC n’avait vraiment pas la «mitaine chaude» et encore moins de réussite. Mais à sa décharge, il n’a pas été aidé par ses coéquipiers. Les Lions ont concédé trop de pénalités (trois en première période) et celles-ci ont ouvert une voie royale aux Zurichois. Le duo Andrighetto/Malgin et le reste du ZSC ont ainsi pu tranquillement monter dans les tours.