La joie des Lausannois après leur deuxième but.

Lausanne a mis un peu moins de six minutes pour ouvrir la marque, exploitant sa première séquence en supériorité de la soirée (5’42, 1-0). Le nouveau défenseur et capitaine canadien Mark Barberio a justifié sa réputation de renfort de choix en trouvant, depuis la ligne bleue, la palette de Josh Jooris, en embuscade devant les buts gardés par le tout jeune gardien Gianluca Zaetta (20 ans). Les Lions, qui pensaient avoir doublé la mise, se sont vu refuser un but signé Floran Douay pour une obstruction (16e).