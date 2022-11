Hockey – National League: Suivez en direct le derby entre Genève et Lausanne

Cependant, les orages ne sont pas encore partis de la Vaudoise aréna. «Honnêtement, on n’a pas encore eu le temps de digérer mentalement ou émotionnellement ces décisions, a avoué Joël Genazzi après le succès contre Berne. On a même essayé de les ignorer en vue des matches à jouer avant la pause internationale. On a préféré se concentrer sur le match et, vu le résultat, on a bien fait. Car on a pris trois points très importants dans notre situation.» En sera-t-il de même ce soir?