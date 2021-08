Hockey sur glace - Le LHC réalise un joli coup sur le marché des transferts

Le Lausanne Hockey Club a réussi un coup fumant sur le marché des transferts. Damien Riat rejoint son effectif pour la saison 2021-2022. «Lausanne a de l’ambition, l’envie d’aller chercher un titre, et un encadrement à la hauteur: c’est un défi passionnant pour un joueur comme moi!», a déclaré le Genevois de 24 ans via un communiqué du club lausannois.

Accord avec les Capitals

Drafté en 2016 par les Washington Capitals, un accord a été trouvé avec le club de NHL pour que Riat joue cette saison en Europe. Né à Genève, l’international suisse a accompli une grande partie de sa formation aux Vernets (avec un passage en Amérique du Nord et en Suède) et ses trois premières saisons en National League avec le GSHC. Il a ensuite joué deux saisons à Bienne avant de revenir en prêt à Genève au début de la saison dernière en attendant de rejoindre l’organisation de NHL des «Caps», au sein de laquelle il a disputé 33 rencontres avec le club-école des Hershey Bears (AHL).

Un attaquant complet

«Je suis un joueur complet, qui travaille très fort autant en attaque qu’en défense, je prends mon rôle très à cœur, a expliqué Riat. Je viens à Lausanne parce que Petr Svoboda et John Fust ont manifesté très vite beaucoup d’intérêt pour moi, et parce que toutes les conditions sont réunies ici pour faire de cette perspective quelque chose d’excitant. J’ai vu à Lausanne des installations d’un niveau unique en Suisse, c’est clairement très motivant. Et je suis impatient de retrouver la glace au plus vite, d’autant que je ne débarque pas en terrain inconnu puisque je connais bien plusieurs joueurs avec lesquels j’ai déjà joué, soit en club soit avec l’équipe nationale. Je me réjouis beaucoup.»