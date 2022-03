Hockey sur glace – Le LHC réalise une affaire en or à 16 secondes du gong

Dans le camp seelandais, il y a tout d’abord eu le grand moment de Noah Delémont. Le défenseur de 20 ans a inscrit le premier but de sa carrière en championnat avec les pros. Un petit bijou de tir direct sur une offrande du Suédois Viktor Lööv. On jouait à peine depuis 5 minutes et tout semblait sourire pour ce HC Bienne, qui a vite pris le match à son compte. En face, le Lausanne HC a d’ailleurs passé sa soirée à éviter de prendre trop d’initiative dans le jeu et à se contenter de contre-attaquer. Un plan de match qui aura finalement été le bon.

L’incontournable Jiri Sekac a tout d’abord égalisé d’une subtile déviation, consécutive à un tir à distance de Jason Fuchs. Le Tchèque a au passage inscrit son 17e but de l’exercice et a encore pesé dans le jeu du LHC. À la peine en début de saison, l’ancien attaquant de NHL fait désormais partie des pointures de National League. Au rayon des étrangers, le nouveau venu, l’Américain Andy Miele, s’est aussi distingué. C’est lui qui a permis au LHC de prendre l’avantage après 38 minutes de jeu, alors que les Biennois évoluaient pourtant en supériorité numérique. Le capitaine de l’équipe des États-Unis aux Jeux olympiques de Pékin a exploité une boulette du défenseur du HCB Yanick Stampfli avant de filer affronter le gardien Joren van Pottelberghe en solitaire (1-2).

Riat bien placé

Alors que les deux équipes semblaient filer vers la prolongation, Damien Riat a fait basculer la rencontre une toute dernière fois en marquant le but gagnant à 16 secondes du gong sur un service de Fuchs et Sekac (60e, 2-3). Une affaire en or pour le LHC, qui empoche 3 gros points pendant que ses adversaires directs dans la course au top 6 (Genève et Davos) égaraient tous de précieux points dans le même laps de temps.