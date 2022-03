Hockey sur glace – Lausanne met la pression sur le but zougois

Premier tiers complètement maîtrisé de la part des Vaudois qui ont dominé en long et en large leur adversaire. Certes, ils ont eu un petit moment de flottement en fin de période mais ils n'ont pas laissé à Zoug l'opportunité de marquer. Les offensives sont tranchantes et les mouvements défensifs sont réalisés avec beaucoup de discipline de la part des Lions qui en ont envie ce soir. Pourvu que ça dure lors des deuxième et troisième tiers.