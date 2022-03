Hockey sur glace – Le LHC reprend la main dans la série contre Ambri

Dos au mur et mené 1-0 dans la série de préplay-off au meilleur des trois manches, Lausanne a brillamment évité le piège léventin à la Gottardo Arena. Les Lions ont battu Ambri 1-2 dimanche grâce à un doublé du Tchèque Jiri Sekac. C’est désormais 1-1 dans la série et l’acte décisif aura lieu mardi à Lausanne. Le vainqueur affronter Fribourg-Gottéron en quarts de finale. Le LHC - avec Luca Boltshauser devant les filets - s’est appuyé sur la solidité de son secteur défensif ainsi que sur Jiri Sekac, qui avait retrouvé dimanche tout son dynamisme après un premier match en demi-teinte dans la série vendredi à Lausanne (défaite 1-2). Le Tchèque a montré la voie en ouvrant la marque en double supériorité numérique d’une reprise instantanée parfaite après un travail préparatoire de Jason Fuchs (11e, 0-1). L’avantage des Vaudois n’a pas tenu bien longtemps. Alors qu’il venait de quitter le banc des pénalités, le défenseur Isacco Dotti a servi le Canadien Brandon McMillan pour le 1-1 (13e). Une première réussite tessinoise tombée 81 secondes seulement après le but de Sekac.

Heldner expulsé

Une charge du défenseur Fabian Heldner a toutefois mis le feu aux poudres en deuxième période. L’arrière des Lions a étendu pour le compte l’attaquant d’Ambri Dominic Zwerger d’une violente charge à la ligne bleue offensive des Biancoblu. Une intervention que les arbitres ont jugé illicite et qui a valu cinq minutes de pénalité assorties d’une expulsion pour le match au numéro 61 des Lions. Sans conséquence pour le LHC, qui ne s’est jamais réellement retrouvé en difficulté durant cette longue séquence à quatre contre cinq.

Joueur le plus en vue dans le camp lausannois, Jiri Sekac a redonné l’avantage au LHC en début de troisième période. Servi par Damien Riat depuis derrière la cage, le tir direct du Tchèque a surpris le gardien finlandais Janne Juvonen et permis au LHC de prendre une option sur la victoire (43e, 1-2). C’est désormais 1-1 dans la série au meilleur des trois manches. L’acte décisif aura lieu mardi à Lausanne (19h45) et le vainqueur retrouvera Fribourg-Gottéron en quarts de finale.