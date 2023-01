Hockey: Le LHC s'offre un gardien finlandais

Le club de la Vaudoise aréna tente de réagir, lui qui est actuellement scotché à l'avant-dernière place de Nationale League, synonyme de play-out en fin de saison. Pour ce faire, il s'est «blindé» au poste de gardien de but, où il compte déjà sur les services du Letton à licence suisse Ivars Punnenovs (26 matches joués), sur le vétéran Tobias Stephan et ses plus de 900 matches dans l'élite helvétique (7 parties) ainsi que sur le Suédois à licence suisse Viktor Östlund (3 rencontres), régulièrement parqué à La Chaux-de-Fonds.