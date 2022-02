Hockey sur glace – Le LHC, sans jus, lâche du lest

Un quatrième match en cinq jours. Quelle drôle d’idée a eu le préposé au calendrier, contraint de jongler avec des JO au rabais et une dernière vague épidémique qui a provoqué une ribambelle de renvois au cœur de l’hiver. Concours de circonstances malheureux, le LHC est l’équipe qui a le plus souffert des annulations. Elle se voit donc proposer des cours de rattrapage qui mettent les organismes sous pression.

Deux buts en trois minutes

Il a suffi de voir les deux premiers buts de Rapperswil pour comprendre que le voyage de la veille à Ambri, fut-il victorieux, avait laissé des traces. Roman Cervenka, joliment lancé dans le dos de la défense lausannoise, a parfaitement profité de la chute de Joël Genazzi qui a trébuché en essayant de couper la passe. À genoux sur la glace, le No 78 des Lions a eu le temps de secouer la tête et de taper de rage avec sa canne sur la glace. Avant l’heure, et dans une sorte d’acceptation déroutante, il savait déjà que Cervenka allait ouvrir le score sans bavure. Ce même sentiment d’inéluctable a également enveloppé l’action du 2-0, trois minutes plus tard. Un revirement en zone offensive lausannoise et deux passes plus tard, Andrew Rowe poussait le puck au fond. Sur les talons, les Lions présents sur la glace à cet instant semblaient eux aussi convaincus que l’action irait au bout. Ils avaient raison.