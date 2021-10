Hockey sur glace – Michael Frolik est le sixième étranger du Lausanne HC

Michael Frolik face à Reto Berra lors des Mondiaux 2019 à Bratislava. Andy Mueller/freshfocus

Le Tchèque Michael Frolik est bel et bien devenir le sixième étranger du Lausanne HC. Les dirigeants du club vaudois ont mis sous contrat pour deux ans l’ailier expérimenté de 33 ans qui compte plus de 900 matches de NHL en carrière et a remporté la Coupe Stanley en 2013 avec les Chicago Blackhawks.

Frolik a porté le maillot des Florida Panthers, Chicago Blackhawks, Winnipeg Jets, Calgary Flames, Buffalo Sabres et du Canadien de Montréal . Il a joué 905 matches, totalisant 403 points, dont 166 buts en 12 saisons complètes de NHL.

Dans quel état de forme?

Cela faisait plusieurs semaines que le LHC sondait le marché à la recherche d’un sixième importé. Les cinq renforts étrangers actuellement sous contrat (Barberio, Sekac, Gernat, Emmerton et Varone) n’ont donné que partiellement satisfaction jusqu’ici et l’arrivée de Frolik devrait apporter davantage de compétitivité au LHC dans ce secteur-là. Reste toutefois à voir dans quel état de forme se trouve réellement Michael Frolik, qui n’a pas convaincu les St. Louis Blues lors d’un récent essai.

Lors de la saison de NHL écourtée en 2021, il s’était joint à Montréal, où il avait passé l’essentiel de la campagne dans l’escouade de réserve. L’entraîneur Dominique Ducharme ne l’avait titularisé que huit fois dans un rôle de soutien alors que les Habs s’étaient rendus jusqu’en finale de la Coupe Stanley. «Son attitude a cependant été exemplaire, raconte un journaliste québécois qui a suivi l’équipe sur une base quotidienne. Il a accepté son rôle et a travaillé très fort aux entraînements pour être prêt à assurer un rôle si le club faisait appel à lui.» Il ajoute: «Nous n’avions pas accès au vestiaire en raison de la pandémie. Il m’est donc difficile de parler de l’homme. Mais je n’ai entendu que de bonnes choses sur lui et son attitude positive.» Le No 67 des Habs avait fait même du rab avec un entraîneur physique privé, Paul Gagné.

Varone vers la sortie