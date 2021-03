Hockey sur glace: Lausanne mené à Davos après 20 minutes

Les Lions ont rapidement pris l'avantage et même logiquement aurait-on tendance à dire. Les hommes de Craig MacTavish ont dominé le début de match avec un jeu en vitesse et en mettant beaucoup de rythme. Puis le réveil d'Ambühl et de Davos est arrivé. Et au vu des dernières minutes de ce tiers, l'avantage davosien est mérité. Le match est loin d'être joué mais Lausanne va devoir se remobiliser pour trouver la faille dans la défense grisonne.