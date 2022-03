Hockey sur glace - Le LHC valide son billet pour les play-off

Damien Riat, Andrea Glauser et Jason Fuchs jubilent après le 2-1

Vainqueur 5-1 à domicile contre Ambri, le LHC s’est qualifié pour les play-off. Les Lions affronteront Fribourg-Gottéron en quarts de finale. La qualification des Vaudois contre Ambri (vainqueurs 2-1 de la série de préplay-off) a toutefois été laborieuse et n’a tenu qu’à un fil. Un but gagnant de Damien Riat inscrit à 15 minutes de la fin du temps réglementaire a permis aux Lions d’éviter le piège léventin à la Vaudoise aréna. L’équipe de John Fust se déplacera à Fribourg vendredi pour l’acte I des quarts de finale.

Comme vendredi passé lors de l’acte I à Lausanne, Ambri a dégainé le premier contre les Lions. En deux temps, Noele Trisconi a pu tromper le gardien Luca Boltshauser, vainqueur de l’acte II dimanche au Tessin et préféré à Tobias Stephan pour défendre les filets vaudois lors de la manche décisive (7e, 0-1). Un avantage qui n’a toutefois tenu que 68 secondes. Le défenseur slovaque Martin Gernat a exploité une erreur du top scorer Inti Pestoni pour redonner un peu d’air au LHC, globalement à la peine en première période.

Riat au bon endroit, au bon moment

Crispé et bien trop imprécis, le LHC n’a pas su saisir sa chance en supériorité numérique lors des 40 premières minutes de jeu. Les Lions ont ainsi galvaudé quatre séquences de power play à cinq contre quatre, dont trois en première période. Le manque d’efficacité chronique de l’équipe dirigée par John Fust a d’ailleurs été l’un des principaux problèmes durant ce préplay-off contre les Léventins.

La bonne opportunité, finalement, s’est présentée à cinq contre cinq. Damien Riat a profité du travail de Jiri Sekac le long de la balustrade et surtout d’une incroyable erreur de placement de la défense tessinoise pour marquer le 2-1 (45e). L’ailier du premier bloc n’a pas tremblé lorsqu’il s’est retrouvé tout seul devant le gardien finlandais Janne Juvonen, qu’il a déjoué d’une superbe feinte pour envoyer du même coup le LHC en play-off. Les Vaudois se sont finalement mis à l’abri en toute fin de soirée grâce à deux buts de Sekac, à chaque fois dans la cage vide (59e et 60e), et une autre réussite de Kenins dans les derniers instants du match (60e).