Frontière maritime : Le Liban et Israël entament des négociations inédites

Les deux pays voisins officiellement toujours en guerre, entament mercredi des négociations inédites sous l’égide de Washington pour délimiter leur frontière maritime.

Au-delà de ce contentieux bilatéral, ces pourparlers interviennent dans un contexte régional de fortes tensions en Méditerranée orientale autour des hydrocarbures et de la délimitation des frontières maritimes, impliquant aussi entre autres la Turquie, la Grèce et Chypre.

«Négociations directes»?

Deux militaires et deux civils -un responsable de l’Autorité du pétrole et un spécialiste du droit de la mer-- représentent le Liban.

La délégation israélienne est composée de six membres, dont le directeur général du ministère de l’Energie, un conseiller diplomatique du premier ministre Benjamin Netanyahu et le chef de la direction des Affaires stratégiques de l’armée.

Le Liban insiste sur le caractère «technique» – et non politique - des pourparlers.

Mais les deux partis chiites Hezbollah et Amal ont fustigé mercredi la présence de personnalités civiles dans la délégation libanaise, estimant que seuls des militaires auraient dû s’y trouver et dévoilant ainsi des divisions au sein de la classe politique.

«Cela nuit à la position du Liban et à ses intérêts (…) et représente une capitulation face à la logique israélienne qui veut une forme quelconque de normalisation», ont-ils dénoncé dans un communiqué.

«Aucune illusion»

La dernière grande confrontation entre le Hezbollah et Israël remonte à l’été 2006. Une guerre dévastatrice d’un peu plus d’un mois avait alors fait plus de 1200 morts côté libanais, en majorité des civils, et 160 côté israélien, essentiellement des militaires.