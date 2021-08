Conférence internationale : Le Liban fait «le pari du pourrissement», selon Macron

Le chef de l’Etat français préside une réunion humanitaire en soutien à la population du pays du Cèdre. Tout en promettant 100 millions d’euros, il n’a pas mâché ses mots.

Le président français présidait une conférence internationale en ligne, ce 4 août 2021, en faveur du peuple libanais, un an jour pour jour après la catastrophe.

Emmanuel Macron a ouvert mercredi une visioconférence internationale d’aide au Liban en condamnant de nouveau sévèrement les «dysfonctionnements injustifiables» des dirigeants libanais et en promettant 100 millions d’euros de «nouveaux engagements, en appui direct à la population».

«Les dirigeants libanais semblent faire le pari du pourrissement» en bloquant depuis des mois la formation d’un gouvernement et la mise en œuvre de réformes, a déploré le président français, qui copréside cet événement organisé un an jour pour jour après l’explosion du port de Beyrouth .

«Je pense que c’est une faute historique et morale», a-t-il déclaré depuis le Fort de Brégançon, résidence estivale des présidents français dans le Sud de la France. «Ils ne doivent pas douter une seule seconde de notre détermination», a-t-il ajouté, en rappelant les «mesures restrictives» déjà prises à leur encontre et le «régime de sanctions» instauré vendredi par l’UE.

«La crise que vit le Liban n’est pas un coup du sort, ni une fatalité. Elle est le fruit de faillites individuelles et collectives et de dysfonctionnements injustifiables», a insisté le président français. «L’ensemble de la classe politique libanaise n’a eu de cesse de l’aggraver en faisant passer avant tout ses intérêts individuels et partisans avant les intérêts du peuple libanais».