Drogues : Le Liban saisit plus de 5 millions de pilules de captagon

Les forces de sécurité du Liban ont saisi «une large quantité de captagon, qui s’élève à 5,45 millions de comprimés», lors d’une perquisition dans un entrepôt à Ghazié, au Liban sud, a annoncé le ministre de l’Intérieur Bassam Mawlawi dans un communiqué. Les pilules étaient dissimulées dans des panneaux destinés à la construction, et devaient être envoyées au Soudan via Abidjan, selon le ministère. Il n’a pas été possible de savoir si le Soudan était la destination finale de la cargaison. En janvier dernier, les forces de sécurité libanaises avaient saisi une cargaison de captagon destinée à l’Arabie saoudite via le Togo.