Belgique : Le libéral flamand Alexander De Croo, nouveau Premier ministre belge

Le ministre des Finances sortant a été désigné mercredi à la tête d’un gouvernement de coalition réunissant sept partis. Ce sera la première fois depuis 2011 qu’un Flamand dirige l’exécutif belge.

Favori pour le poste

Sept partis sont parvenus mercredi à l’aube à un accord de gouvernement qui doit être encore validé par chaque formation. Il s’agit des six partis des familles socialistes, libérales et écologistes (à chaque fois une formation francophone et son pendant néerlandophone), auxquels s’ajoute le CD&V, le parti des chrétiens-démocrates flamands.