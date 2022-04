Coronavirus: Le licenciement des forces spéciales non-vaccinées est confirmé

La mission des forces spéciales

Le TAF précise que «la mission des forces spéciales est d’assurer, en Suisse et à l’étranger, des missions dans une situation de danger extrême et d’un degré de difficulté élevé». Cela consiste entre autres à acquérir des renseignements concernant la sécurité de la Suisse, à rapatrier ses ressortissants et du personnel diplomatique se trouvant en zone de guerre ou de conflit armé. «Le contrat de travail des militaires concernés précise, en particulier, qu’ils doivent être prêts en tout temps à participer à de tels engagements», poursuit-il.