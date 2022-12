Paris : Le Lido rouvre ses portes et se réinvente

Exit les plumes et les strass: le mythique cabaret du Lido, rebaptisé Lido2Paris après avoir mis un terme à ses revues, a rouvert jeudi avec la célèbre comédie musicale «Cabaret», qui vient par moments faire comme un clin d’œil à la gloire passée du lieu.

En attendant, elle espère attirer un nouveau public avec une production de «Cabaret», créée à Broadway en 1966 avant d’inspirer le célèbre film avec Liza Minelli, et donnée pour la première fois dans sa langue originale à Paris.

Du «théâtre musical»

L’intrigue est située à Berlin dans les années 30, en pleine montée du nazisme, et suit un jeune écrivain américain qui tombe amoureux d’une meneuse de revue au Kit Kat Klub. Du «théâtre musical» politique --des chansons qui se terminent par le salut nazi, un personnage juif malmené, des chemises brunes qui dansent, des images de dictateurs et autocrates qui défilent sur un écran géant-- mais dont les tableaux dansés et chantés au Kit Kat Klub ne sont pas sans rappeler l’univers de l’ancien Lido.