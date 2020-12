Les juges devront se pencher sur une affaire remontant à mars 2010 à Metzerlen (SO). Sur le banc des accusés: deux hommes, un Néerlandais et un Serbe. Le Ministère public leur reproche de s’être introduits au domicile d’Ivo Borer, alors président de la petite commune soleuroise, dans le but d’y voler des objets de valeur. Ils sont accusés d’avoir violemment tabassé le politicien local de 71 ans avant de s’enfuir. Le septuagénaire avait succombé quatre mois plus tard à l’hôpital des suites de ses blessures.