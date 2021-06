Hockey sur glace : Le Lightning défendra son titre face au Canadien

Tampa Bay s’est imposé 1-0 contre les New York Islanders, lors de l’acte VII de sa finale de Conférence. Il jouera la finale de la Coupe Stanley.

Le Tampa Bay Lightning, champion en titre de NHL, défendra sa Coupe Stanley en finale contre le Canadien de Montréal, après avoir éliminé les New York Islanders lors du 7e match décisif de sa demi-finale de play-off, par la plus petite marge (1-0).

Le salut est venu de l’attaquant Yanni Gourde, auteur du but victorieux pendant une période d’infériorité numérique, et du gardien Andrei Vasilevskiy, qui a laissé sa cage inviolée (18 arrêts) pour la 4e fois de cette série contre les Islanders. Et même la 5e fois de sa carrière en post-saison, si l’on ajoute le match No 6 de la finale contre Dallas l’an dernier.