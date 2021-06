Hockey sur glace : Le Lightning foudroie les Islanders

Tampa Bay n’a laissé aucune chance à son adversaire lundi soir en NHL (8-0). Il n’est plus qu’à un succès de la finale de la Coupe Stanley.

Sa star Steven Stamkos a ouvert le score dès la 45e seconde puis a inscrit le 4e but en début de deuxième tiers-temps. Entre-temps Yanni Gourde et Alex Killorn, lui aussi auteur d’un doublé pour le 6e but, ont trouvé les filets. Les trois autres réalisations ont été le fait d’Andrej Palat pour le 5-0, de Brayden Point, qui en est à 13 dans ces play-offs, et de Luke Schenn dans l’ultime période.