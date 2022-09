Le Lignon a subi 59 incendies criminels depuis 2018

Les épisodes incendiaires les plus récents restent encore dans les mémoires: les 7, 8 et 9 décembre 2021, puis les 30 mars, 2 et 22 avril 2022, un ou des inconnus avaient bouté le feu dans les sous-sols des tours du Lignon, provoquant l’émoi des habitants. Une récente réponse du Conseil d’État à une question écrite d’une députée permet de documenter le phénomène sur quatre ans et demi. Depuis 2018, 96 incendies ont été constatés au Lignon. 59 sont d’origine criminelle, 19 d’origine indéterminée, les 18 restants étant dus à de la négligence ou à des problèmes techniques.