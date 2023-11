Le  Lignon (GE): L’incendiaire présumé reste sous les verrous

Un feu de cave a mortellement intoxiqué une mère et son fils, début juillet 2023, dans la cité du Lignon.

Le suspect de l’incendie mortel survenu dans la nuit du 5 au 6 juillet dernier au Lignon, à Vernier, reste derrière les barreaux. La semaine passée, la Chambre pénale de recours (CPR) a refusé sa demande de libération provisoire et prolongé son maintien en détention jusqu'au 18 janvier 2024, a appris la «Tribune de Genève». Le sinistre, dont ce quinquagénaire portugais pourrait être à l’origine, avait fait deux morts: une mère et son fils de 13 ans. L’homme avait été interpellé deux semaines plus tard.