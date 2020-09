Mostra de Venise : Le Lion d’or couronne «Nomadland», ode aux perdants des USA

Un film américain couronné à Venise : «Nomadland», porté par la présence magnétique de l’actrice aux deux Oscars Frances McDormand, a remporté le Lion d’or.

Avec ce prix, la réalisatrice qui s’est fait connaître en 2017 avec «The Rider» (dont vous pouvez visionner la bande-annonce ci-dessous) et prépare un film Marvel qui doit sortir l’an prochain, peut espérer se placer dans la course aux Oscars. Elle suivrait ainsi l’exemple de plusieurs Lion d’Or ces dernières années, dont le «Joker» de Todd Phillips, couronné en 2019 et oscarisé quelques mois plus tard.