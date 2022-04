Epalinges (VD) - Le lion serait plutôt un chien errant, selon la police

Empreinte et comportement incohérents

«Suite aux recherches intensives et aux éléments recueillis sur place, le vétérinaire cantonal, les gardes-faune et la police ont mis en évidence des empreintes de pattes à proximité du lieu où se trouvait l’animal signalé, indique le communiqué. Celles-ci ne correspondent pas à un félin de grande taille.»

Contacté par 20 minutes, le vétérinaire cantonal vaudois ajoute que plusieurs éléments parlent en la défaveur de la piste d’un grand félin. Difficile d’imaginer une détention illégale passer inaperçue sur une longue durée, d’abord. Et puis, un tel animal retenu en captivité puis relâché dans la nature aurait probablement rapidement faim, et se serait donc rapproché des habitations et des humains, ou d’autres sources de nourriture. «Plus le temps passe sans nouveau signalement, plus la piste du chien errant se renforce donc», explique Giovanni Peduto.