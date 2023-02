Littérature : Le lissage des rééditions de Roald Dahl crée l’indignation

Parmi les corrections apportées dans «Charlie et la Chocolaterie», le terme «gros» n’est plus employé pour décrire Augustus Gloop.

Les références au poids, à la santé mentale, à la violence, ou aux questions raciales ou de genre ont été expurgées et réécrites, selon le quotidien conservateur «Daily Telegraph». Ainsi, le terme «gros» n’est plus employé pour décrire Augustus Gloop, de «Charlie et la Chocolaterie». Selon «The Guardian», il devient «énorme». Les «hommes-nuages» de «James et la Pêche géante» deviennent le «peuple nuage». Tous les changements sont «réduits et soigneusement réfléchis», a assuré un porte-parole de la Roald Dahl Story company.