Toronto

Le lit de Drake vaut près de 400'000 fr.

Le rappeur n'a pas regardé à la dépense quand il a choisi son matelas.

Et si le matelas coûte aussi cher, c'est d'abord parce qu'il est fait uniquement à partir de matériaux naturels, comme du crin de cheval, de la laine, du coton et du lin. «Chaque matelas a une durée de vie comprise entre 50 et 100 ans», a fait savoir Linus Adolfsson, propriétaire de Hästens Los Angeles, qui a également mis en avant la hauteur des ressorts. À ce prix, chaque client voit débarquer chez lui entre trois et cinq fois par année une équipe de la marque dont le travail consiste à retourner et à masser le matelas.