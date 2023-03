Couronnement royal: Le lit dont l’histoire basculerait si Charles III y passait la nuit

Installé au palais de Westminster, qui abrite le Parlement, dans la partie réservée au président de la Chambre des Communes, le «lit d’Etat» («state bed») se trouve à un jet de pierre de Big Ben, dans une salle dédiée qui peut se visiter, et dont les fenêtres donnent sur la grande roue de Londres. L’ensemble est monumental: la partie supérieure du lit, dont le cadre est en noyer portant dorures et symboles royaux, trône à plus de trois mètres de haut. Mais ce lit royal n’a pas rempli son devoir depuis plus de 150 ans.