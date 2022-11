Neuchâtel se mobilise pour lutter contre le tout-jetable

Neuchâtel : Le littoral se mobilise pour lutter contre le tout-jetable

Après Neuchâtel-Répare, une plateforme réunissant de nombreux petits commerces et artisans exerçant des activités de réparation dans le canton, le projet «Ne jetez plus!» va plus loin. Il intègre des adresses de professionnels et d’associations, ainsi que des adresses virtuelles (groupes Facebook locaux par exemple) actives dans l’achat, la vente ou l’échange d’articles de seconde main, en plus de la réparation.