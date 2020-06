Football

Le Liverpool FC condamne l'attitude de ses fans

Le champion d'Angleterre a publié un communiqué commun avec le conseil municipal et la police locale. De nouvelles vidéos circulent.

«Plusieurs milliers de personnes se sont rendues à Pier Head vendredi 26 juin et certaines ont choisi d'ignorer les conseils en matière de distanciation sociale et de mettre en danger la sécurité publique», écrit le club de foot dans un communiqué commun avec le conseil municipal et la police locale. «Notre ville affronte toujours une crise de santé publique et ce comportement est totalement inacceptable», poursuit le communiqué.